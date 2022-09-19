Гендиректор ФФККР высказался о взаимоотношениях федерации с ISU

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос об отношениях с ISU.

Взаимоотношения федерации с ISU были и остаются рабочими. Сейчас наши представители едут в Оберстдорф на предстоящие экзамены на категорию ISU. Посмотрим, что будет, потому что, на мой взгляд, то, что происходило во Франкфурте, носило политический характер.

Могу честно сказать, это не только моё мнение, но и зарубежных наших коллег, которые судят крупнейшие соревнования: российские судьи являются одними из самых профессиональных. Опыт, который наши судьи имеют, проводя множество турниров с большим количеством участников и с достаточно высокой квалификацией, во всяком случае выше, чем у тех, которые судят один-два раза в сезоне, где пять участников – уже счастье; значительно больше. Надеюсь, что продвижение этих судей будет в правильном направлении», — передаёт слова Александра Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.