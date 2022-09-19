В ФФККР отреагировали на исполнение Малининым четверного акселя

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал четверной аксель фигуриста Ильи Малинина, которого внесли в Книгу рекордов Гиннесса за этот элемент.
«Илья выполнил уникальный элемент, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Мне прислали видео, вы все, наверное, видели соревнования, где он делает элемент. Сколько там сидит человек на трибуне? Никого. Вот вам показатель.
А какие спортсмены там катались? Там не только был Илья Малинин, там был и Аймоз, там были интересные серьёзные соревнования. Но это, наверное, говорит и о работе федерации, и, с другой стороны, это говорит об интересе массы людей к данному виду спорта. Потому что я считаю, что у нас на такое мероприятие собрали бы массу людей. Обидно, потому что, наверное, хотелось получить эти эмоции от выполнения уникального элемента», — передаёт слова Александра Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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