Гендиректор ФФККР объяснил новость о решении 19 российских фигуристов сменить гражданство

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). В декабре ФФККР рассмотрит семь заявок от спортсменов на переход в сборные других стран, имена спортсменов не разглашаются.

«Попытаюсь объяснить. Во-первых, те 19 заявок на переходы, они поступили с последнего заседания исполкома, который рассматривал этот вопрос. Последнее заседание, которое рассматривало вообще вопрос о переходах, — май 2021 года. В декабре мы дали разрешение вот этим 12 на переход. Или 13, я не помню.

Восемь или девять — это дети, которые родились и катаются за рубежом. По правилам ISU и по неписаным правилам поведения, что ли, между федерациями, если спортсмен не участвовал в международных соревнованиях, то федерация всё равно запрашивает разрешение на переход, на получение так называемого релиза, разрешения на выступления этого спортсмена с российским паспортом за свою страну. Так вот, эти дети, большая часть которых не была в России и имеет российские паспорта, мы им дали разрешение на выступления в той стране, где они и проживают. А подано это было так, будто от нас побежали. Никто никуда не побежал, ни из взрослой, ни из юниорской, ни из более младших никуда не заявлялся, не уходил. Те семь заявок, которые остались, будут рассмотрены в соответствии с правилами в декабре», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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