Татьяна Тарасова высказалась о призовом фонде на чемпионате России по фигурному катанию
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о размерах призовых на чемпионате России по фигурному катанию. Как следует из официальных буклетов ФФККР, чемпионы 2023 года получат по 2,5 млн рублей.
«Очень хорошо, что в фигурном катании есть призовые! Почему такая большая разница по сравнению с другими видами спорта? А когда у нас вообще ничего не было, это вообще никого не волновало», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей, чемпионата России по прыжкам 2023 года и открытого турнира по шоу-программам — по 10 млн рублей.
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