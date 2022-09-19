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Татьяна Тарасова отреагировала на предстоящее участие Дэвис и Смолкина в турнире в США

Татьяна Тарасова отреагировала на предстоящее участие Дэвис и Смолкина в турнире в США
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на Кубке вызова в США в Ардморе (США, штат Пенсильвания).

«Дэвис и Смолкин остались в США, потому что уже готовы принимать участие в соревнованиях. У молодых фигуристов первенства начинаются раньше. Это первый турнир, поэтому они и участвуют в нём. Что в этом плохого? Пускай они там покатаются, а потом приедут сюда.

Ещё нет контрольных прокатов, а все уже так обеспокоены, будто Диана и Глеб – их родные дети! Если они остались на соревнованиях в Пенсильвании, значит, им это разрешила федерация фигурного катания. Поэтому все вопросы к ним, а не к Дэвис и Смолкину», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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