«Бред какой-то!» В ФФККР отреагировали на информацию журналиста из США о Дэвис и Смолкине

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на информацию о российских фигуристах Диане Дэвис и Глебе Смолкине. Ранее американский журналист Дэвид Лис, освещающий фигурное катание, сообщил, что Дэвис и Смолкин, выступающие в танцах на льду, стали членами U. S. Figure Skating.
«Бред какой-то! Они не могут быть американскими фигуристами, они наши фигуристы. Они члены нашей сборной, естественно, никаких запросов в ФФККР о переходе спортсменов не может быть», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».
Напомним, Дэвис – дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.
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