Роднина: Дэвис стала членом U.S. Figure Skating? Это вопрос к большому патриоту Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на информацию о российских фигуристах Диане Дэвис и Глебе Смолкине. Ранее американский журналист Дэвид Лис, освещающий фигурное катание, сообщил, что Дэвис и Смолкин, выступающие в танцах на льду, стали членами U.S. Figure Skating. Напомним, Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту, тренеру-маме. Я более чем уверена, что такие решения ребёнок, даже если ему 21 год, сам не принимает. Он так или иначе советуется с тренерами, родителями.

Мы слышали, что они должны выступать на Challenge Cup в США. Это о многом говорит и даёт нам задуматься. Почему одни могут, а другие – нет? Они выступали на Олимпийских играх от России – и это как-то не совсем красиво. Тем более что нам мама постоянно рассказывает о том, как она хорошо работает», — цитирует Роднину Metaratings.

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