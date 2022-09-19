Анна Щербакова показала фото с известными людьми, которых встретила на футбольном матче

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях показала фотографии с известными людьми, которых она встретила на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, московском дерби, в котором сошлись «Спартак» и «Локомотив».
Фигуристка встретила на трибунах болельщиков «Спартака»: актёра, народного артиста РФ Дмитрия Назарова и комика, участника шоу «Импровизация» Дмитрия Позова.
Фото: из личного архива Щербаковой
Фото: из личного архива Щербаковой
Напомним, в августе Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, травма мешала ей полноценно тренироваться.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно.
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