Алексей Ягудин высказался о призовом фонде в новом сезоне, «респектнув» Когану и Горшкову

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о призовом фонде в на российских стартах в новом сезоне, отметив генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана и президент ФФККР Александра Горшкова.

«Мне бы хотелось в очередной раз респектнуть Александру Горшкову и Александру Когану, которые в эти непростые для фигуристов времена находят для ребят возможность сохранять мотивацию, продолжать свою карьеру и работать. Я не знаю, как бы реагировал и заставлял себя тренироваться, если бы у меня была такая ситуация в годы моей спортивной карьеры. Сохранять мотивацию без международных соревнований правда очень тяжело. Но благодаря ФФКР и Первому каналу, который всегда ярко освещает все соревнования, для спортсменов создаются площадки не терять мотивацию. В том числе важна и денежная составляющая. ₽ 100 млн – существенные призовые для всего сезона.



Спонсоры охотно идут в фигурное катание. Все больше и больше лицами рекламных кампаний становятся именно фигуристы. Не хоккеисты, не футболисты, а именно много рекламы с фигуристами.



Поэтому не удивительно, что спонсоры с такой охотой пошли в спонсорство сезона. Это результат хорошего менеджмента со стороны Федерации. Результат отличной работы по популяризации вида спорта от Первого канала. И, разумеется, главный фактор, что у нас лучшие фигуристы и тренеры в мире. С радостью приму участие в этом турнире. В каком статусе это уже вопрос открытый», — написал Ягудин в социальных сетях.