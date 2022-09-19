Камила Валиева: пришла сегодня на лёд в 10:00, а ушла – в 19:47. Работать — это хорошо

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём насыщенном тренировочном графике.
«Пришла сегодня на лёд в 10:00, а ушла – в 19:47. Ладно, это хорошо. Работать – это хорошо», — сказала Валиева в своих социальных сетях.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение. В личном турнире Валиева заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото.
- 19 сентября 2022
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