В Ассоциации фигурного катания Чехии сообщили, что получали запросы от фигуристов из РФ

В Ассоциации фигурного катания Чехии сообщили, что получали запросы от российских фигуристов. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Карел Обрехт.

«Обращались ли к нам за последние месяцы спортсмены из России, чтобы выступать за нашу страну? Да, весной мы получили много заявок. Как правило, мы приветствуем желание любого фигуриста кататься в Чехии и за сборную. В то же время, мы не занимаемся активным «импортом» фигуристов для достижения лучших результатов национальной сборной. Мы уверены, что лучше инвестировать в развитие фигурного катания в стране, чем в «импорт».



А так, у нас давно тренируются много детей родом из России и детей, которые родились в Чехии в русских семьях. Они занимаются в наших клубах и время от времени просят у Международного союза конькобежцев сертификат, дающий право кататься за Чешскую Республику и представлять ее на международной арене. В основном это происходит до того, как спортсмены проведут здесь достаточно времени, чтобы подать заявление на получение чешского гражданства. Наши представители танцев на льду и парного катания уже не раз объединялись с фигуристами российского происхождения, поскольку у нас не так много талантов, необходимых для парных дисциплин. Во всех этих случаях Федерация фигурного катания на коньках России оказывает и всегда оказывала поддержку, если их спортсмен хочет сменить флаг», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».