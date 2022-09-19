Плющенко рассказал о готовности участвовать в новом шоу-турнире по фигурному катанию
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о готовности участвовать в новом шоу-турнире Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Хорошая история, здорово, лучше больше мероприятий. Подумаю об участии. Надо изучить вопрос, пообщаться. Это ведь не просто так — я люблю все грамотно делать, это ведь целый процесс. В принципе, до марта время подготовиться есть», — приводит слова Плющенко ТАСС.
39-летний Евгений Плющенко также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратным чемпионом России. Открыл свою школу в Москве «Ангелы Плющенко».
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