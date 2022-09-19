Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко рассказал о готовности участвовать в новом шоу-турнире по фигурному катанию

Плющенко рассказал о готовности участвовать в новом шоу-турнире по фигурному катанию
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о готовности участвовать в новом шоу-турнире Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Хорошая история, здорово, лучше больше мероприятий. Подумаю об участии. Надо изучить вопрос, пообщаться. Это ведь не просто так — я люблю все грамотно делать, это ведь целый процесс. В принципе, до марта время подготовиться есть», — приводит слова Плющенко ТАСС.

39-летний Евгений Плющенко также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратным чемпионом России. Открыл свою школу в Москве «Ангелы Плющенко».

Гайд по новому сезону в фигурном катании. Расписание, участники, противостояния, ультра-си Гайд по новому сезону в фигурном катании. Расписание, участники, противостояния, ультра-си
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022