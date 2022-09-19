Евгений Плющенко считает, что наши фигуристы близки к освоению четверного акселя

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал то, что американский фигурист Илья Малинин первым в истории исполнил на соревнованиях четверной аксель, а также рассказал о значимости этого элемента.

«Четверной аксель – это будущее фигурного катания. Я еще 15 лет назад говорил, что фигуристы изучат все четверные прыжки и станут прыгать на четыре с половиной оборота. И девочки тоже станут выполнять четверные аксели! Вот Саша Трусова уже выполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине. И многие девочки сейчас работают над четверными прыжками и уже делают их. Так что и до четверных акселей они тоже обязательно доберутся. Это нормальная тенденция, все идет вперед. Сейчас есть хороший инвентарь, хорошее качество льда, хорошие условия для тренировок. Илья Малинин оказался первым, и мы рады за него. Но и наши фигуристы тоже очень близки к этому результату.

Артур Дмитриев неоднократно прыгал на тренировках, выполнял четверной аксель. Правда, с небольшим недокрутом, но были очень классные попытки. Фигурист Юдзуру Хани пробовал исполнить четверной аксель на соревнованиях, но тоже не получалось. Близок к исполнению этого элемента был японский фигурист Сема Уно. И вот первым среди всех четверной аксель блестяще выполнил на международных соревнованиях Илья Малинин. Мы все за него очень рады. Он из династии фигуристов. Я очень хорошо знаю его родителей Таню и Рому, мы вместе участвовали в соревнованиях. Они начинали тренироваться в России, потом выступали за Узбекистан как одиночники», — приводит слова Плющенко «Мир 24».