Дэвис и Смолкин опровергли участие на Кубке вызова в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли своё участие на Кубке вызова в Ардморе (США, штат Пенсильвания).



«И да, мы не участвуем на Challenge Cup», — написала Дэвис в социальной сети.



Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.



В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Ранее появилась информация, что Дэвис вышла замуж за своего партнёра Глеба Смолкина 18 марта в Неваде. Сами фигуристы, а также их близкое окружение новость не подтвердили.