Елена Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с российскими танцорами на льду Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Ранее Дэвис и Смолкин, которые в настоящее время находятся в США, объявили, что не выступят на контрольных прокатах сборной России.

«Ситуации с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным точно не помешало бы несколько более продуманное информационное сопровождение — это первое, что приходит в голову при чтении поста (цитирую): «В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной».

Во-первых, при выезде из США вообще не требуется проходить паспортный контроль и кому-то показывать наличествующие в паспорте визы. Значит, фразу следует читать так: «Простите, дорогие болельщики и начальники, но если мы выедем из США, то въехать обратно партнёр уже не сможет. А это никоим образом нас не устраивает».

В связи с этим возникает «во-вторых»: зачем вообще в нынешней ситуации членам сборной команды России, которую продолжает финансировать страна, нужна возможность во что бы то ни стало остаться в США? И это уже вопрос точно не к американской федерации фигурного катания», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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