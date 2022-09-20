В Ассоциации фигурного катания Чехии объяснили, почему сорвался переход Свириденко

Генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт рассказал, почему сорвался переход российского фигуриста Леонида Свириденко в сборную Чехии.

«С Леонидом ситуация была сложная. Один из чешских клубов хотел начать сотрудничество с ним ещё год назад. Мы как федерация, зная о профессиональных качествах Леонида, были согласны допустить его к контрольным прокатам чешской команды старшего возраста. После выступления мы бы проконсультировали его насчёт дальнейших шагов, необходимых для процедуры допуска к турнирам под эгидой ISU.



Главное условие: фигурист должен минимум год прожить в стране, которую он хочет представлять на международной арене. Но тот клуб даже не начал подавать заявку на участие Леонида в тестовых прокатах, хотя я лично напомнил про обязательность формальной заявки.



Этой весной я снова спросил менеджера клуба, как обстоят дела с Леонидом, но ответ был не по теме. В любом случае мы будем рады Леониду, если он захочет кататься в Чехии», — приводит слова Обрехта «Матч ТВ».

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