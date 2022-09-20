В Ассоциации фигурного катания Чехии объяснили, почему сорвался переход Свириденко

Генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт рассказал, почему сорвался переход российского фигуриста Леонида Свириденко в сборную Чехии.
«С Леонидом ситуация была сложная. Один из чешских клубов хотел начать сотрудничество с ним ещё год назад. Мы как федерация, зная о профессиональных качествах Леонида, были согласны допустить его к контрольным прокатам чешской команды старшего возраста. После выступления мы бы проконсультировали его насчёт дальнейших шагов, необходимых для процедуры допуска к турнирам под эгидой ISU.
Главное условие: фигурист должен минимум год прожить в стране, которую он хочет представлять на международной арене. Но тот клуб даже не начал подавать заявку на участие Леонида в тестовых прокатах, хотя я лично напомнил про обязательность формальной заявки.
Этой весной я снова спросил менеджера клуба, как обстоят дела с Леонидом, но ответ был не по теме. В любом случае мы будем рады Леониду, если он захочет кататься в Чехии», — приводит слова Обрехта «Матч ТВ».
Видео: Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина
- 20 сентября 2022
-
11:05
-
11:01
-
08:40
-
08:12
-
07:41
-
06:28
- 19 сентября 2022
-
23:44
-
23:18
-
22:56
-
21:23
-
20:17
-
20:11
-
18:03
-
16:17
-
15:29
-
15:26
-
14:08
-
13:46
-
13:26
-
12:55
-
12:24
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:41
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:22
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
11:04