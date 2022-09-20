Михаил Коляда продемонстрировал новый костюм

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что примет участие в контрольных прокатах сборной России, и показал новый костюм.

Фото: Из личного архива Михаила Коляды

«На этой неделе будут проходить открытые прокаты сборной России в Москве. До встречи в «Мегаспорте»!

P.S. Решил сделать эксклюзивный показ нового костюма», — подписал фотографию Михаил Коляда в телеграм-канале.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 24 и 25 сентября.

Михаил является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2017, 2018), серебряным призёром (2017) и победителем (2021) мирового командного чемпионата. На соревнованиях внутри страны он трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021) и трижды становился вице-чемпионом (2016, 2019, 2022). Спортсмен имеет звание заслуженного мастера спорта России. Фигуристу 27 лет.

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