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Ходыкин рассказал, как они с Павлюченко сменили тренера

Ходыкин рассказал, как они с Павлюченко сменили тренера
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Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, рассказал, как в межсезонье дуэт сменил тренера – перешёл от Сергея Доброскокова к Сергею Рослякову.

«С этого года у нас раздельные группы с Сергеем Владимировичем Доброскоковым. У Сергея Сергеевича Рослякова отдельная группа, мы находимся в её составе. Также с нами с этого года работает Бетина Вадимовна Попова как хореограф группы.

Мы по факту последние три года и работали с Сергеем Сергеевичем, это по большей части его решение: окончательно разделиться с Сергеем Владимировичем. Он набрал группу помимо нас, потому что последние три года он по большей части работал исключительно с нами, а остальным парам помогал. Сейчас он главный тренер ещё у пяти пар. Они все первый раз выступали недавно», — приводит слова Ходыкина Sport24.

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