Денис Ходыкин прокомментировал слухи о распаде пары с Дарьей Павлюченко

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, развеял слухи о распаде дуэта.
Слухи о том, что пара Павлюченко/Ходыкин распалась, появились после фото со сбора в Сочи, где Дарья тренируется с Георгием Куницей.
«Танцоры знают, что это нормальная практика — покататься с другим партнёром в межсезонье, чтобы почувствовать по-новому элементы и понять, как тебя ценит партнёр.
Насколько правдивы слухи о распаде нашей пары? В слухах, наверное, была доля правды. У нас, насколько я помню, с первого года, как мы встали в пару, было очень много недоброжелателей: крали костюмы, точили Даше коньки о батарею. И каждое межсезонье идут слухи о том, что мы распадаемся, а мы встречаемся в зале и говорим: «О, ну что, мы не катаемся?» Бывало, что мы в межсезонье ссорились, а это пытались раздуть, но ссоры бывают у всех», — приводит слова Ходыкина Sport24.
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