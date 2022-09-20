«Это вообще вне формата». Денис Ходыкин — о новой короткой программе

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, рассказал о новой короткой программе.

Произвольную «Чёрный лебедь» в постановке Александра Жулина дуэт не стал менять.

«Это вообще вне формата. Мы идём против правил, жертвуем уровнями, нарочно делаем так, чтобы элемент вылетал из распечатки. Подбор музыки, стиль достаточно необычные. Изначально не так удавалось чувствовать эту программу, я не понимал некоторые движения. Это ново, поэтому хочется сделать лучше.

Изначально была идея вообще уйти от формата, потому что внутрироссийский сезон позволяет. Что у нас никогда не делают? Русская музыка? Есть. Не хочу моветон, не хочу медленное, не хочу классику, надо текст. Помимо текста, должна быть ещё и интересная музыка, смысловая нагрузка. Ищешь в своем плейлисте и натыкаешься на трек. Дана Соколова и Скруджи — «Индиго». Очень глубокий текст, очень интересное звучание, очень необычно», — приводит слова Ходыкина Sport24.