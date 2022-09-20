Хореограф группы Тутберидзе отреагировал на новость о переходе Дэвис и Смолкина в США

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе отреагировал на сообщение американского журналиста Дэвида Лиса о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин стал членом Федерации фигурного катания США.

«Я Этери ещё не видел и не обговорили эту тему. Как будет официальное заявление, тогда можно комментировать. Давайте дождёмся официальных заявлений. Если это на самом деле так, то в ближайшее время эта информация всплывёт в официальных источниках, но я очень сомневаюсь в этом.

Мир слухами полнится, кто-то подумал и что-то сказал, жёлтая пресса что-то написала, и понеслась. Было очень много лживой информации, потом опровергали всё. Я не могу верить слухам и домыслам», — приводит слова Железнякова Metaratings.