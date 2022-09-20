Далалоян — о деле Валиевой: совершенно не верю, что там был допинг

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что политика может повлиять на исход расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева помогла сборной России завоевать золото командного турнира Олимпиады-2022. Однако награждение было отложено, так как в тот же день стало известно о положительной допинг-пробе, сданной Камилой в декабре 2021 года. Недавно РУСАДА завершило расследование, и вскоре будут слушания.

«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на всё, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но надеемся на лучшее. Лично я совершенно не верю, что там был допинг. Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов, в частности Камилу Валиеву, одну из лучших фигуристок страны. К сожалению, она попала в очень неприятную ситуацию, но мы все её поддерживаем и желаем удачи», — приводит слова Далалояна «РБ Спорт».