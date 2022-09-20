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Далалоян — о деле Валиевой: совершенно не верю, что там был допинг

Далалоян — о деле Валиевой: совершенно не верю, что там был допинг
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что политика может повлиять на исход расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева помогла сборной России завоевать золото командного турнира Олимпиады-2022. Однако награждение было отложено, так как в тот же день стало известно о положительной допинг-пробе, сданной Камилой в декабре 2021 года. Недавно РУСАДА завершило расследование, и вскоре будут слушания.

«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на всё, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но надеемся на лучшее. Лично я совершенно не верю, что там был допинг. Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов, в частности Камилу Валиеву, одну из лучших фигуристок страны. К сожалению, она попала в очень неприятную ситуацию, но мы все её поддерживаем и желаем удачи», — приводит слова Далалояна «РБ Спорт».

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