Евгения Медведева: а вчера был такой хороший день. Доброе утро

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. По словам Медведевой, вчерашний день сложился для неё хорошо.

«А вчера был такой хороший день. Доброе утро», — написала Евгения.

Фото: из соцсетей евгении медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина: