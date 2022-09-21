Тренер школы Плющенко рассказал о конфликте Евгения с Этери Тутберидзе

Двукратный бронзовый призёр по конькобежному спорту Иван Скобрев, который в настоящее время является тренером в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал о конфликте руководителя школы с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Скобрев, ссылаясь на слова Плющенко, рассказал, что Тутберидзе не хочет пересекаться с ним на прокатах фигуристов.

«Даже в рамках чемпионата Москвы это самое большое противостояние. Но я вот даже слышал от Жени, что на прокатах в Новогорске спрашивали, кто и где будет переодеваться, когда и кого ставят, и он ответил, что ему без разницы. По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит «разведите нас», — цитирует Скобрева Metaratings.

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