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Алёна Леонова: мне даже всё равно, что не будет международных стартов

Алёна Леонова: мне даже всё равно, что не будет международных стартов
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Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова поделилась ожиданиями от контрольных прокатов российских фигуристов в Москве. Прокаты пройдут 24 и 25 сентября.

«Смотреть, конечно, буду. Мне кажется, такое яркое событие ни в коем случае нельзя пропускать. Ожидания? Пока просто хочу посмотреть, как у ребят прошло лето, какие новые программы они за это время придумали. На всё это смотреть всегда интересно.

В нашей ситуации каждый старт – это радость. Причём стоит отметить то, как серьёзно к ним готовится Федерация — как к международным турнирам Гран-При. А зная, как наша Федерация всегда здорово проводила этапы в Москве, не исключаю, что все турниры будут на очень высоком уровне.

И, если честно, мне даже всё равно, что не будет международных стартов. В любом случае будет интересно, спортсмены будут довольны, и это однозначно будет очень обсуждаемо», — цитирует Леонову «ТатарИнформ».

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