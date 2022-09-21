Туктамышева: господи, мне будет 26 лет! Четверть жизни прошла
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о предстоящем сезоне. Для неё он станет уже 16-м в карьере.
«Чем старше становлюсь, тем мне легче, на самом деле, эмоционально. Я не знаю, почему. В детстве я намного больше переживала, чем сейчас, мне кажется. Чем осознаннее становишься, тем как-то легче тебе, если проходить ещё раз всё это. Вообще, не то что уникальный случай, что я могу делать то, что я люблю, даже за 25. Господи, мне будет 26 лет! Четверть жизни прошла», — цитирует Туктамышеву FigureSkating-Online.
Ранее Туктамышева представила новые программы на контрольных прокатах, проходивших в Санкт-Петербурге. Далее российские фигуристы проведут контрольные прокаты в Москве. Они будут проходить 24-25 сентября.
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