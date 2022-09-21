Источник: РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собрало «достаточно убедительные» доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой. Об этом сообщается в телеграм-канале спортивного агента Андрея Митькова.

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в РУСАДА объявили, что закончили расследование по делу.

«По данным источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации).

Поэтому, какое бы решение ни приняли в итоге члены ДАК РУСАДА, они окажутся крайними. Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) – подвергнутся жесточайшей обструкции. Оправдают – по обращению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) – дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено», — сообщается в телеграм-канале Андрея Митькова.

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