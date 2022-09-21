Скобрев оценил желание Загитовой принять участие в соревнованиях по гребле

Известный конькобежец, тренер по физподготовке академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев поделился мнением о желании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой заняться академической греблей.

«Она уже попробовала себя и в боксе. Гребля – это прекрасный вид спорта, у меня мама сама тренер по гребле, и мои пацаны тоже, когда приезжают к бабушке с дедушкой на пару месяцев, всегда ходят по два-три раза в неделю заниматься с ней на воде. Я считаю, что в этом виде спорта гармонично развиваются все группы мышц.



Думаю, что любой топовый спортсмен может добиться опредёленных успехов в другом виде спорта.



Я пожелаю ей удачи, главное, чтобы она сама получила удовольствие. Алина – талантливый человек, в ней не сомневаюсь», — цитирует Скобрева Metaratings.