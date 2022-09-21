Майя Хромых вернулась на лёд после травмы и поблагодарила за поддержку

16-летняя российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщила, что приступила к тренировкам на льду после травмы.

Неделю назад Хромых была госпитализирована с травмой руки. Во время тренировки фигуристка лезвием конька сильно порезала сухожилия пальцев.



«Ребята, всем привет! Хочу сказать вам огромное спасибо за тёплые слова и невероятную поддержку. Сейчас я в процессе реабилитации и восстановления», — сказала Хромых в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Сразу после травмы стало известно, что Хромых не сможет принять участия в контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые пройдут 24 и 25 сентября в Москве.

Майя владеет четверными прыжками и в сезоне-2021/2022 была одной из претенденток на поездку на Олимпийские игры в Пекине.