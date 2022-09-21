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Одногруппник Кондратюка и Самарина исполнил секвенцию из двух элементов ультра-си

Одногруппник Кондратюка и Самарина исполнил секвенцию из двух элементов ультра-си
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17-летний российский фигурист Григорий Фёдоров, занимающийся в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, исполнил на тренировке редкую секвенцию из двух элементов ультра-си: четверной тулуп — тройной аксель.

«Григорий Фёдоров покоряет новые вершины. #работаем», — подписано видео в телеграм-канале группы Соколовской.

Фёдоров занимается в одной группе с олимпийским чемпионом в команде, чемпионом России и Европы Марком Кондратюком и серебряным призёром первенства континента Александром Самариным. На первенстве России – 2022 среди старших юношей Фёдоров занял четвёртое место. В новом сезоне Григорий будет выступать среди юниоров. Напомним, от участия в международных соревнованиях российские фигуристы отстранены из-за ситуации на Украине.

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