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Скобрев: по словам Плющенко, Тутберидзе не хочет с ним пересекаться

Скобрев: по словам Плющенко, Тутберидзе не хочет с ним пересекаться
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Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко» по физической подготовке Иван Скобрев рассказал, что тренер Этери Тутберидзе при любой возможности не хочется пересекаться с Евгением Плющенко на соревнованиях.

Скобрев стал тренером в академии Плющенко в сентябре 2022 года.

«Ввели ли меня в историю противостояния штабов Плющенко и Тутберидзе? Это я слышал. Даже в рамках чемпионата Москвы это самое большое противостояние. Но я вот даже слышал от Жени, что на прокатах в Новогорске спрашивали, кто и где будет переодеваться, когда и кого ставят, и он ответил, что ему без разницы. По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит: «Разведите нас», — приводит слова Скобрева Metaratings.

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