Дюамель отреагировала на новость о положительной допинг-пробе «Б» Валиевой

Олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр-2018 в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель отреагировала на новость о положительной допинг-пробе «Б» россиянки Камилы Валиевой.

«Это кого-нибудь удивляет?» — написала Дюамель в ответ на пост американского журналиста Дэвида Лиса, сообщившего новость на своей странице The Skating Lesson в «Твиттере».

О положительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось неделю назад. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.