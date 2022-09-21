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Дюамель отреагировала на новость о положительной допинг-пробе «Б» Валиевой

Дюамель отреагировала на новость о положительной допинг-пробе «Б» Валиевой
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Олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр-2018 в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель отреагировала на новость о положительной допинг-пробе «Б» россиянки Камилы Валиевой.

«Это кого-нибудь удивляет?» — написала Дюамель в ответ на пост американского журналиста Дэвида Лиса, сообщившего новость на своей странице The Skating Lesson в «Твиттере».

О положительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось неделю назад. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.

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