Лайшев резко отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе «Б» у Валиевой

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиса о том, что проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной. Лис также уточнил, что об этом ему сообщили в «Самбо-70».

«Всё это глупость, неправда и дешёвая ложь. Злобные американцы снова нападают на нашу гениальную, великую и несравненную фигуристку. Позор для нации, которая считает себя сильной. Самое главное, чтобы наши фигуристы не обращали на это внимания», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось неделю назад. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.