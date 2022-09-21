Тарасова: откуда американцы знают о допинг-пробе Валиевой? Надоели! Очередная сплетня!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию американского журналиста Дэвида Лиса о том, что проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.

«Откуда американцы знают о допинг-пробе Валиевой? И что американские СМИ знают? Кто им дал информацию? Очередная сплетня! Надоели! Никаких сил от них нет! Хотят без соревнований выиграть!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось неделю назад. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.