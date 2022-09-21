Хореограф группы Тутберидзе: что бы Лис ни говорил, потом всё превращается в ложь

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, назвал ложью информацию американского журналиста Дэвида Лиса о положительной допинг-пробе «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Такой журналист-журнаглист, как Дейв Лис, который всё время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на Этери Тутберидзе, недостоин внимания и комментариев. Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом всё опровергается и превращается в ложь», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».
О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось неделю назад. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.
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