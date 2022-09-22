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Камила Валиева показала своё любимое фото

Камила Валиева показала своё любимое фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, ответила на просьбу показать свою любимую фотографию. Валиева выложила снимок с танцовщицей Евой Уваровой.

«Эта», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива камилы валиевой

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. Вчера, 21 сентября, появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве не подтвердили это.

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