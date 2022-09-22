«Встретились с прекрасным человечком». Гимнастка Трубникова опубликовала фото с Щербаковой
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Российская художественная гимнастка Дарья Трубникова опубликовала новую фотографию в социальной сети. На ней спортсменка запечатлена с олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании российской фигуристкой Анной Щербаковой.
Фото: Из личного архива Дарьи Трубниковой
«Встретились, наконец-то, с прекрасным человечком», — подписала фотографию Дарья Трубникова в социальной сети.
Трубникова является двукратной чемпионкой Юношеских Олимпийских игр, двукратной чемпионкой Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами, чемпионкой России 2020 года в упражнениях с мячом и с лентой, бронзовым призёром того же года в упражнениях с булавами. Гимнастке 19 лет.
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