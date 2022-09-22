ФФККР изменила возрастной ценз для российских соревнований

Федерация фигурного катания на коньках России изменила возрастной ценз для российских соревнований.
Во взрослых соревнованиях теперь смогут принимать участие спортсмены, достигшие на начало сезона (01 июля) возраста:
14 лет и старше (в сезоне 2022-2023)
15 лет и старше (в сезоне 2023-2024)
16 лет и старше (с сезона 2024-2025 и в последующих сезонах)
«Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное количество лет спортсмен должен достичь до начала спортивного сезона (с 01 июля по 30 июня), а указанное максимальное количество лет спортсмен (с ограничением верхней границы возраста) должен достичь в календарный год проведения соревнований, а также иметь сданные тесты на разряд, по которому выступает. При наличии сданных тестов с соответствующей отметкой в классификационной книжке повторная сдача тестов в каждом следующем спортивном сезоне не требуется.
Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы», — указано в Правилах вида спорта «Фигурное катание на коньках» от 15.09.2022 г.
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