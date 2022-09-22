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ФФККР изменила возрастной ценз для российских соревнований

ФФККР изменила возрастной ценз для российских соревнований
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Федерация фигурного катания на коньках России изменила возрастной ценз для российских соревнований.

Во взрослых соревнованиях теперь смогут принимать участие спортсмены, достигшие на начало сезона (01 июля) возраста:

14 лет и старше (в сезоне 2022-2023)
15 лет и старше (в сезоне 2023-2024)
16 лет и старше (с сезона 2024-2025 и в последующих сезонах)

«Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное количество лет спортсмен должен достичь до начала спортивного сезона (с 01 июля по 30 июня), а указанное максимальное количество лет спортсмен (с ограничением верхней границы возраста) должен достичь в календарный год проведения соревнований, а также иметь сданные тесты на разряд, по которому выступает. При наличии сданных тестов с соответствующей отметкой в классификационной книжке повторная сдача тестов в каждом следующем спортивном сезоне не требуется.

Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы», — указано в Правилах вида спорта «Фигурное катание на коньках» от 15.09.2022 г.

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