Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов приняли решение пропустить первую половину сезона.
«Для нас с Викой принципиально важно, чтобы все наши главные новости вы всегда узнавали именно от нас, только нашим словам и постам на 100% доверяли.
Друзья, у нас был потрясающий олимпийский цикл. Невероятный. Мы выиграли чемпионаты Европы, Мира, к Олимпиаде готовились в очень непростых условиях!
Это был наш личный марафон на 8 лет, который принес нам огромное количество эмоций, впечатлений, счастья, медалей, в том числе самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей!
Но при этом отнял огромное количество сил. Мы постоянно на льду: тренировки, ледовые шоу. Так что форму держим на 100%. Но почувствовали, что хотим перезагрузится, как морально, так и физически.
Поэтому, посоветовавшись друг с другом, тренерами и близкими, мы решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться.
Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни, наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу.
Надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к нашему решению и поддержите его», — написал Никита Кацалапов в телеграм-канале.
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