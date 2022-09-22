Бойкова и Козловский пропустят контрольные прокаты из-за микротравмы Дмитрия

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят контрольные прокаты сборной России из-за микротравмы Дмитрия. Об этом сообщила тренер фигуристов Тамара Москвина. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

«Ничего не случилось, Дима восстанавливается после микротравмы. Спасибо вам большое за внимание, за то, что вам нравятся наши пары», — приводит слова Тамары Москвиной «РИА Новости Спорт».

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, уступив более 17 баллов бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

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