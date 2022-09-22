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Председатель Ассоциации фигурного катания Финляндии выступил против допуска россиян

Председатель Ассоциации фигурного катания Финляндии выступил против допуска россиян
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Председатель Ассоциации фигурного катания Янне Корхонен отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Я сам был на конгрессе федерации фигурного катания, и там мы заняли твёрдую позицию, что Россия не должна участвовать в международном катании. Это мнение не изменилось. Не видно ничего, что могло бы это изменить», — цитирует Корхонена Helsingin Sanomat.

Напомним, генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.

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