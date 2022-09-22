Председатель Ассоциации фигурного катания Финляндии выступил против допуска россиян

Председатель Ассоциации фигурного катания Янне Корхонен отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.
«Я сам был на конгрессе федерации фигурного катания, и там мы заняли твёрдую позицию, что Россия не должна участвовать в международном катании. Это мнение не изменилось. Не видно ничего, что могло бы это изменить», — цитирует Корхонена Helsingin Sanomat.
Напомним, генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.
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