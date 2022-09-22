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Дэвис и Смолкин показали фрагмент произвольного танца, поставленного Ришо

Дэвис и Смолкин показали фрагмент произвольного танца, поставленного Ришо
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Серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду, участники Олимпиады-2022 в Пекине Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали фрагменты нового произвольного танца, поставленного хореографом Бенуа Ришо. В межсезонье пара сменила наставника и теперь тренируется под руководством Алексея Килякова и Елены Новак.

Дэвис и Смолкин не примут участия в контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые пройдут с 24 по 25 сентября в Москве. Дуэт тренируется в США и не сумел собрать документы, дающие партнёру право на беспрепятственное пересечение американской границы.

Ранее появилась информация, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США, но официальные лица её не подтвердили.

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