Александра Трусова: не устаю от повышенного внимания к себе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, как относится к своей популярности.
«Уже привыкла к тому, что спрятаться практически невозможно (улыбается). Куда ни захожу: в кафе, в магазин одежды, в супермаркет – везде спрашивают: «Ты Трусова? Можно сфоткаться?» Недавно в Питере зашли с Лизой Нугумановой в аптеку, я специально встала в сторонке, спиной к продавцам, и всё равно слышу: «Смотри, у этой девочки такие же волосы, как у Трусовой».
Мои знакомые, когда видят подобное, тоже всегда спрашивают: «Саша, как же ты так живёшь?» А я ничего, привыкла, я не устаю от повышенного внимания к себе.
Мне приятно, что на меня равняются дети. Сейчас они больше смотрят фигурное катание, как мне кажется. Но я не люблю думать об этом, как об ответственности. Не забиваю этим голову. Я очень уважительно отношусь ко всем своим болельщикам, если кто-то просит автограф или совместное фото, практически никогда не отказываю. Я всегда стараюсь быть самой собой, не стремлюсь казаться лучше, чем я есть на самом деле. Если пытаться вести себя наигранно, люди это обязательно почувствуют», — приводит слова Трусовой журнал «Мир фигурного катания».
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