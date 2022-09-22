Александра Трусова: я делала всё правильно и изменить ничего бы не хотела

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о том, что пожелала бы себе 13-летней.

Именно в 13 лет Трусова впервые стала чемпионкой мира среди юниоров, первой в истории исполнив в произвольной программе два четверных прыжка – тулуп и сальхов.

«Что пожелала бы себе 13-летней? Относиться ко всему проще. Не переживать по мелочам. Иногда, когда случаются неудачи, кажется: то, что сейчас происходит, и есть самое главное. Но со временем многое воспринимается по-другому. Если уверена в своих силах, иди дальше и верь в лучшее. Ну а в остальном, я считаю, я делала всё правильно и изменить ничего бы не хотела», — приводит слова Трусовой журнал «Мир фигурного катания».