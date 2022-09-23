Елизавета Туктамышева выложила фото с ярким макияжем со съёмок

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях новое фото. Туктамышева выложила снимок с ярким макияжем. Фотография сделана во время съёмок.

«Сегодня были съёмки», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение было принято на фоне соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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