Камила Валиева показала свои «тёплые и солнечные» снимки с фотосессии на плёнку

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила свои фотографии, сделанные на плёнку.

«Вот такие тёплые и солнечные фотографии получились вчера. А вы фотографировались когда-нибудь на плёнку?» — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.

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