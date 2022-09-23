Китайский фан-клуб Валиевой: если Камила не может соревноваться, турниры теряют смысл

Представительница китайского фан-клуба олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой заявила, что турниры, в которых не участвует российская спортсменка, не имеют смысла. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.
«Мы выступаем против бана российских атлетов на соревнованиях, поскольку считаем, что спорт не имеет границ и не должен как-то относиться к политике. Все атлеты отдают свои годы тренировкам и тяжёлой работе.
Чтобы соревнования были честными, в них должны участвовать все спортсмены, хороших атлетов сдерживать нельзя. В частности, это касается Камилы: она лучшая фигуристка планеты, и если она не может соревноваться, то, как мне кажется, турниры теряют смысл», — сказала представительница фан-клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина:
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