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Ирина Роднина отреагировала на информацию о положительной допинг-пробе «Б» Камилы Валиевой

Ирина Роднина отреагировала на информацию о положительной допинг-пробе «Б» Камилы Валиевой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию американского журналиста Дэвида Лиса о том, что проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.

«Обращайтесь к её знаменитому тренеру Тутберидзе. Я здесь при чём? Проба «Б» почти всегда оказывается тоже положительной, это не новость», — приводит слова Родниной Sport24.

О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось ранее в сентябре. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.

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