Алексей Ягудин рассказал, в чём сила Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, в чём, по его мнению, заключается сила заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ягудин — бывший ученик Тарасовой.

«Вот сила Татьяны Тарасовой в чём? Не в том, что она много знает и гуру фигурного катания, профессионал с большой буквы. Я её начал уважать вдвойне и втройне за то, что она умеет признавать свои ошибки. И имеет в себе силу садиться напротив тебя и говорить: я вот этого не знаю», — рассказал Ягудин в интервью YouTube-каналу «Киберэтика».

Напомним, на ОИ-2022 Ягудин победил своего соотечественника Евгения Плющенко и Тимоти Гейбла (США), завоевавших серебро и бронзу соответственно.

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