«Открыт новый скилл». Анна Щербакова выложила видео впечатляющего вращения
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новое видео в своём телеграм-канале. В видео показана запись впечатляющего вращения фигуристки.
«Открыт новый скилл», — подписала видео Щербакова.
Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, после того как стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.
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